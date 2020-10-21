Кабмин готовит увольнение главы Одесской ОГА Максима Куцего

Кабинет министров Украины согласовал увольнение глав Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областных государственных администраций. Список кадровых изменений озвучил министр Кабинета Минстр Олег Немчинов. Его поддержали все присутствующие.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщая о решении про увольнение глав регионов, отметил: «У нас нет касты неприкасаемых. Если должностное лицо демонстрирует некачественную, неэффективную работу, где-то недотягивает, будут кадровые изменения».

Напомним, Максим Куцый возглавил Одесскую область в октябре 2019 года, а его отстваку связывают с плохим результатом партии «Слуга народа» на местных выборах в регионе.