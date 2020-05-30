В Верховной раде обвинили СБУ в  грубом нарушении конституции по делу Стерненко

Открытое заявление членов Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов по вынесению подозрения Сергею Стерненку в совершении умышленного убийства.

Текст заявления Временной следственной комиссии по делу Сергея Стерненко:

Мы, члены Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов (далее - ВСК), заявляем о недопустимости дальнейшей политизации расследований нападений на Сергея Стерненка.

Вчера, 11 июня, Сергею Стерненко было вручено подозрение в совершении умышленного убийства, которое, по мнению Службы безопасности Украины, произошло в результате реализации им права на необходимую оборону. Должностные лица СБУ, осуществляющих досудебное расследование по этому делу, обнародовали презентацию, которая в тоне безоговорочной истины утверждает, что Сергей Стерненко является убийцей.

Действия должностных лиц СБУ является грубым нарушением статьи 62 Конституции Украины и статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и является прямым посягательством на презумпцию невиновности. Оценку событиям, которые произошли между Сергеем Стерненком и Иваном Кузнецовым вместе с Александром Исайкулом, должен предоставлять исключительно суд, но никак не следователи СБУ.

Аргументация следствия СБУ опирается на данные только одной из судебно-медицинских экспертиз и не принимает во внимание данные других экспертиз. По имеющейся у ВСК информации, полученной от свидетеля по делу расследования третьего нападения на Сергея Стерненка на закрытом заседании ВСК, и экспертиза, на которую ссылается СБУ, не дает оснований делать выводы о последовательности и времени нанесения Ивану Кузнецову ран, а также в отношении конкретного места совершения нападения на Сергея Стерненка и способности Ивана Кузнецова преодолеть определенное расстояние с проникающим ножевым ранением. Фактически сообщение о подозрении Сергею Стерненко опирается на результаты экспертиз, содержащих взаимоисключающие данные, и построение подозрения только на данных одной экспертизы может свидетельствовать о ненадлежащем расследовании дела и его заказном характере.

Кроме этого, Сергей Стерненко подозревается в незаконном обращении с оружием в части незаконного ношения холодного оружия. Однако, совершение такого правонарушения не может инкриминироваться Сергею Стерненку, ведь изъятый ​​у него нож, по выводам экспертизы, не является холодным оружием, и свободно продается в магазинах, поскольку является обычным перочинным ножом.

В то же время, обращаем внимание также на то, что Службой безопасности Украины и Офисом Генерального прокурора не осуществляются действия на установление и привлечение к ответственности организаторов, исполнителей, посредников и других соучастников по всем трем нападениям на Сергея Стерненка. За более чем 2 года расследования к ответственности фактически привлекается только исполнитель покушения, которое имело место 01.05.2018 г.., И который был собственноручно задержан потерпевшим.

Попытка привлечения к ответственности Сергея Стерненка за сомнительного обоснования в сочетании с отсутствием действий, направленных на привлечение к ответственности лиц, причастных к преступлениям против Сергея Стерненка, может указывать на предвзятость и необъективность следствия.

Также мы обращаем внимание на давление по делу со стороны отдельных должностных лиц из руководства Офиса Генерального прокурора на старшего группы прокуроров, о чем им было подано соответствующее заявление. Прокуроры независимы и в своей деятельности, подчиняются только верховенству права. Любое политическое давление на процессуальных руководителей расследования неприемлемо и ставит под сомнение беспристрастность расследования по этому делу.

Мы, как члены ВСК, также отмечаем, что любая вина по стандартам доказательства, принятым в государствах, где царит верховенство права, должна находиться вне разумного сомнения. При наличии разумного сомнения по вине лица, такое лицо должно быть освобождено. Посягательство на конституционные права и свободы личности недопустимо. Считаем, что полученное Сергеем Стерненко сообщение о подозрении безосновательно.

Призываем Службу безопасности Украины и Офис Генерального прокурора провести комплексный анализ всех имеющихся судебно-медицинских и других экспертиз по этому делу, избегать утверждений и действий, нарушающих презумпцию невиновности, а следовательно и права человека, действовать справедливо и беспристрастно в пределах полномочий, предусмотренных законом, провести все необходимые процессуальные действия и направить все усилия на установление справедливости в этом деле.