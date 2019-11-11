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Из перевернувшегося в Одессе танкера начал вытекать мазут на пляж - видео

Вчера, 16:43 citynews.net.ua | Напечатать

 

Танкер Delfi, который выбросило на одесский пляж «Дельфин», может столкнуться с волнорезом, что может повлечь за собой экологическую катастрофу. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

На берегу был развернут оперативный штаб для отслеживания и реагирования на развитие событий. Помимо пограничников в него входят представители облгосадминистрации.

Ранее в пресс-службе ОГА заявляли, что на танкере нет груза, который угрожал бы окружающей среде. Однако вскоре, передает Думская, судно стало биться о волнорез — и из него начала вытекать темная жидкость, похожая на мазут.


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