Из перевернувшегося в Одессе танкера начал вытекать мазут на пляж - видео

Танкер Delfi, который выбросило на одесский пляж «Дельфин», может столкнуться с волнорезом, что может повлечь за собой экологическую катастрофу. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

На берегу был развернут оперативный штаб для отслеживания и реагирования на развитие событий. Помимо пограничников в него входят представители облгосадминистрации.

Ранее в пресс-службе ОГА заявляли, что на танкере нет груза, который угрожал бы окружающей среде. Однако вскоре, передает Думская, судно стало биться о волнорез — и из него начала вытекать темная жидкость, похожая на мазут.