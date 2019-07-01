В Одессе штурмом взяли террориста требовавшего миллион долларов

В Одессе преступник взял в заложники работниц ломбарда и вымогал миллион долларов и вертолет.

7 июля в Одессе, вооружившись ножом, он зашел в первое попавшееся финансовое учреждение и, закрыв за собой дверь, потребовал в работниц деньги. Когда сумма, которую выдали девушки, показалась злоумышленнику недостаточной, он приказал звонить в полицию, чтобы привезли больше - миллион долларов и вертолет.

Прибывшая на место происшествия полиция проводила переговоры и пыталась обменять заложниц на полицейских, в том числе начальника Главного управления Нацполиции Олега Беха. Но преступник отказался от такого обмена. Приставив нож к горлу одной из заложниц злоумышленник продолжал требовать вертолет и деньги.

Переговоры велись не менее трех часов, в ходе которых преступник постоянно менял решение. Наконец, оценивая ситуацию, которая сложилась на месте, спецподразделением КОРД было принято решение штурмовать помещение и задержать преступника.