Трасса Киев-Одесса полностью перекрыта из-за снегопада

Движение транспорта по трассе Киев - Одесса полностью ограничено в связи с погодными условиями. Об этом в своем Facebook сообщил советник начальника полиции Одесской области Руслан Форостяк.

"В связи с погодными условиями на севере Одесской области, где толщина снежного покрова уже достигла более 40 см (в некоторых местах - до метра), и из-за шквального ветра движение автомобильного транспорта по автомагистрали Киев - Одесса полностью ограничено с 14:30 для грузового и легкового автотранспорта", - написал он.

На странице полиции Одесской области в Facebook отмечается, что движение по трассе Киев - Одесса ограничено "в связи с транспортным коллапсом на территории Кировоградской и Черкасской областей". Участникам дорожного движения рекомендуют возвращаться, чтобы избежать скопления большого количества транспорта на дорогах и в отстойниках.