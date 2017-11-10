Анатолий Бойко: Выборы в Таировскую ОТГ будут очень сложными

4 ноября, начался избирательный процесс первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, сообщает Сайт Избирком.

Выборы назначены на 24 декабря 2017 года в 51 объединенной территориальной громаде в 17 областях Украины. В состав этих 51 ОТГ вошли 256 местных советов (городских - 7, поселковых - 19, сельских - 230). В Одесской области выборы пройдут в двух ОТГ - Таировской (Овидиопольский район) и Мологовской (Белгород-Днестровский район).

Об особенностях уже состоявшихся выборов 29 октября и перспективах выборов грядущих – в интервью нашего корреспондента Станислава Деркача с главой Одесского Комитета Избирателей Украины Анатолием Бойко.

– Прокомментируйте пожалуйста, кто являлся лидером на выборах в ОТГ?

– У нас нет пока окончательных данных. Не во всех громадах подведены итоги.

– Какая была явка на выборах в ОТГ?

– От 30 до более 60. Наименьшая в Старокозачьем, наибольшая – я точно не помню, - Куяльницкая, Шабовская.

- Какие самые сильные зафиксированы нарушения во время выборов?

– Ну, опять же, я думаю, что тут нужно разделять отдельно саму избирательную кампанию до дня выборов и отдельно день выборов. То есть, до дня выборов то, что нами фиксировалось – наиболее серьезное - это подкуп избирателей и, к сожалению, нет доказательств, которые позволили бы конкретно обвинять тех или иных субъектов, но та информация, которая поступала, она достаточна для того, чтобы сделать вывод, о том, что подкуп имел однозначное место.

При чем не одна громада, это и Куяльницкая, и Шабовская и Березовская, и Лиман, и Маяки. Вот, это одно, а второе – это нарушение со стороны избирательной комиссии, различные процедурные вопросы, в частности в Авангардовской комиссия отказывалась регистрировать список кандидатов одной от политических сил и потом суд ее обязал пересмотреть решение, соответственно суд установил в процессе рассмотрения этого иска что комиссия действовала неправомерно.

Это только один из примеров. В день выборов основные нарушения, которые мы фиксировали это процедурные нарушения, там где-то раньше открылся участок, вернее, где-то позже, чем нужно, печать не в сейфе, заседание утреннее началось раньше, удаление, попытка недопуска наблюдателей, удаление представителей средств массовых информаций, то есть, путаница с бюллетенями была на некоторых участках, особенно там, где у нас получается на одном участке несколько округов. Это в городе у нас один участок и один округ, вернее, даже один округ - это несколько участков.

А с этими – наоборот. Один участок – это выборы по нескольким округам. Соответственно, комиссия должна достаточно серьезно внимание уделять тому, чтобы бюллетени избиратель получал именно из того округа, из которого нужно, там, где он проживает.

С этим комиссии не всегда справлялись, как бы возникала путаница иногда. Нарушения, которые мы зафиксировали в день выборов работы комиссий процедурные, комиссиям каким-то образом нужно усиливать санкции, чтобы не допускали пренебрежение у закону. Но они не дают нам возможности говорить о том, что как-то они могли повлиять на результат выборов. Нарушения были, но они носили процедурный характер и непосредственно на результаты волеизъявления не повлияли. Отдельный вопрос – это те факты подкупа, которые были зафиксированы в день выборов, в частности полиция открыла криминальное производство по Шабо, было сообщение о том, что в Куяльнике тоже производится подкуп избирателей, но полиция выезжала и ничего не зафиксировала.

Я думаю, что на день выборов то, что касается подкупа и то, что мы видели - это уже завершающий этап, итог того процесса, который был допущен до дня выборов.

– А каким будет Ваш прогноз на выборы в Таировской ОТГ?

– Это будут очень сложные выборы. Я не говорю о том, кто выиграет, а кто проиграет. Регистрации еще нет. Я не знаю кто пойдет. Для нашей организации это никогда не было важным, нам важно, чтобы процесс был на надлежащем уровне в соответствии с Законом, с международными стандартами, но эти выборы будут очень сложными по двум причинам. В силу того противостояния и конфликта, который там уже есть сейчас и тянется с 2015 года как минимум с выборов последних в местные советы, и в силу самого положения данной ОТГ, в черте города Одессы, крайнем близко к Одессе, высокая стоимость земли, соответственно, высокая заинтересованность в том, чтобы управлять этим имуществом и ресурсами.

– Будет ли какой-нибудь новый проект, будете ли Вы и Ваша команда наблюдать за ходом выборов 24 декабря?

– Обязательно. Мы не зависимо от наличия проектов всегда наблюдаем за избирательными кампаниями. Мы не всегда имеем ресурсы и возможности наблюдать за выборами отдельных депутатов в глубинке, условно говоря, в каком-то селе, какого-то отдаленного от Одессы района, где переизбирают отдельно взятого депутата не всегда можно отреагировать. Выборы в ОТГ однозначно, поэтому мы найдем возможность и Таирово планируем наблюдать.

– Рада поддержала проект избирательного кодекса. Как изменится избирательная система в регионах и чем она нам грозит? Здесь получается административные единицы новые, а все старые и те же нарушения.

А.М. – Давайте посмотрим, что это конечно, позитивно, что Рада наконец сдвинула этот вопрос с мертвой точки, но тут есть два момента. Во-первых, есть большая опасность того, что между первым и вторым чтением вносится такое количество поправок, и настолько координальные поправки, которые могут изменить абсолютно те избирательные системы, которые предусмотрены. Тем более, если за эти поправки будут голоса в зале.

Второй вопрос - это второе чтение, то есть, важно понимать, будут ли голоса на второе чтение за то, чтобы проголосовать за этот Законопроект во втором чтении. Я не исключаю то, что может быть сейчас это определенные заигрывания правящей коалиции с общественным мнением, что вот мы двинули процесс, но при этом это может быть только исключительно заигрывание без намерения довести его до логического завершения, то есть имитация определенных реформ. В первом чтении проголосовали, мы старались, но не смогли. Это что касается непосредственно этого Законопроекта. Если мы говорим о нарушениях, то эта тема отдельная, потому что избирательный кодекс он на самом деле не в полной мере эту проблему решает. Избирательный кодекс решает вопросы несколько другого порядка, во-первых, это унификация процедур, то есть у нас на каждых выборах создаются участковые избирательные комиссии. Но у нас в разных законах разные подходы. Например, есть закон о выборах Президента, народных депутатов, о местных выборах.

У нас минимум три закона основных, которые регулируют проведение избирательных кампаний в Украине. И в каждом из этих Законов заложены различные подходы к ключевым процедурам: списки избирателей, формирование комиссий, формирование округов, регистрация кандидатов, то есть соответственно и очень часто это на самом деле не имеет смысла потому что эти процедуры, процессы не меняются по большому счету, от выборов к выборам в зависимости от разных видов выборов, но из-за того, что на каждых выборах есть какие-то нюансы в идентичных процедурах это создает дополнительную путаницу и возможность для каких-то нарушений. Поэтому избирательный кодекс в первую очередь для того, чтобы унифицировать процедуры и зафиксировать.

Важно, чтобы он не пересматривался. Соответственно чтобы мы хотя бы два избирательных цикла прошли по стабильному законодательству, а не как у нас бывает каждый раз под Новый год новые выборы и новые законы. Вот в этом главная задача избирательного кодекса. Если говорить непосредственно о том, каким образом повысить уровень ответственности избирательной комиссии, уменьшить уровень нарушений, то это с одной стороны может быть внесение изменений в какие-то другие законодательные акты, допустим, кодекс об административных правонарушениях, ужесточить санкции за нарушения, но это опять-таки преимущественно скорее другие законы: криминальный кодекс, кодекс об административных правонарушениях.

Во-вторых, на самом деле нужно или усилить роль центральной избирательной комиссии в части наложения дисциплинарной ответственности либо предусмотреть такую возможность. На сегодняшний день я не вижу, чтобы ЦВК активно выполняло роль вышестоящего органа, который как-то наказывал, привлекал к ответственности нижестоящие комиссии, хотя это было бы логично. Потому что ЦВК имеет наивысший уровень компетенции в стране в вопросах избирательных процессов, соответственно они лучше понимают, что нарушено, где нарушено и к чему это может привести и было бы логично чтобы они имели возможность наложения каких-то взысканий, санкций и т.д.

Отдельный вопрос – это работа правоохранительных органов, которые все избирательные вопросы пытаются спускать на тормоза, не расследуют и не привлекают потому что это политические вопросы. Неизвестно кто завтра будет при власти, соответственно не пострадает ли тот следователь, который проявил чрезмерную активность, а во-вторых за избирательные вопросы никто в конверте не доплатит, в карман не положит. Если уголовное дело – можно с той или другой стороны что-то получить административное, избирательное кроме опасности. Кроме рисков получается, что ты ничего не получаешь. Общая обстановка – победителей не судят, выборы прошли, без дополнительного указания сверху мы эти вопросы не ворошим.

И отдельный вопрос – это качество самих членов избирательных комиссий. К сожалению, у нас политические партии как системные субъекты не существуют за редким исключением. Соответственно, у тех образований, которые вызываются политическими партиями де-факто нет актива или его крайне мало, людей, которые постоянно сотрудничали с этой партией, системно разделяли ее ценности, готовы были идти от нее в комиссию и действительно качественно и достойно представлять ее интересы в этой комиссии. Поэтому у нас обычно набирают членов избирательных комиссий абы-как, абы-откуда, лишь бы были люди с единственным уровнем мотивации – это денежная мотивация, чтобы бабки заплатили и часто очень невысоким уровнем компетенции.

Соответственно, ожидать от таких людей, что они будут с уважением относиться к законам и соблюдать их, если они идут в эти комиссии за деньги и им абсолютно всеравно что там будет, к сожалению не приходится. Поэтому можно было бы говорить, чтобы партии поменяли кардинально подход к набору членов избирательных комиссий. Это кадровые резервы. Если партии начнут уважать закон и начнут давать такую установку своим представителям избирательных комиссий, я думаю, что это существенно бы помогло.

Отдельный вопрос – это возможность сертификации, то есть чтобы в члены избирательных комиссий могли бы попадать только те люди, которые прошли предварительное обучение от ЦВК. Допустим, сертификацию. Но тут конечно как у нас всегда в стране возникает вопрос коррупции и возникает вопрос злоупотребления. У меня в руках есть что-то, через что я могу кого-то пропустить, кого-то не пропустить. То есть это что-то я могу использовать для того, чтобы навредить кому-то.

Условно говоря, есть опасность, что при определенной ситуации могут создаваться искусственные трудности для неугодных кандидатов. Поэтому с одной стороны сертификация конечно помогла бы как-то в цивилизованное русло весь этот процесс поместить и дать какие-то минимальные гарантии, а с другой стороны есть вот такие вот риски коррупции и злоупотребления и создание дополнительно административного рычага для противодействия с угодными и неугодными кандидатами.