Как правильно сдать и принять авто из ремонта на СТО: советы и рекомендации

Каждый автовладелец сталкивается с необходимостью ремонта транспортного средства. Обращаясь с данной целью в СТО, каждый надеется получить качественное обслуживание, но к сожалению, иногда работы проводятся неудовлетворительно. Ниже рассмотрим вопросы, как подготовить авто перед ремонтом, на какие характеристики обратить внимание при выборе СТО в Киеве, какие документы взять с собой, что подписать.

Выбор автосервиса, залог качественного ремонта авто

Технологии транспортных средств совершенствуются, поэтому устранять неполадки самостоятельно становится сложнее. Как следствие, владельцы все чаще предпочитают сдавать свои автомобили в сервис, где мастера смогут все исправить (заменить расходные материалы, отремонтировать рабочие узлы и т.п.). Но опасаясь за сохранность транспортного средства, владельцы часто сомневаются в квалификации и добросовестности сотрудников СТО. Поэтому следует внимательно подойти к вопросу выбора автосервиса. Чтобы упростить поиск на сегодня существуют множество способов один из которых - специальные онлайн сервисы. К примеру, на сайте Carta.ua можно легко подобрать СТО в Киеве с актуальным рейтингом и отзывами.

Как подготовить автомобиль перед сдачей в ремонт

Чтобы предусмотреть неприятные моменты, рекомендуем следовать советам.

Прежде чем сдать машину в сервис, уберите личные вещи из салона, начиная с денег, документов, заканчивая мелочами (подушки, детские игрушки, иконки) Для того чтобы оценка состояния транспортного средства была объективной, его рекомендуется вымыть. Например, если ремонт автомобиля будет сопровождаться повреждениями или царапинами, то сотрудники СТО не смогут утверждать, что это давнее повреждение (его не было видно под слоем пыли, грязи). Подготовьте транспортное средство с технической стороны: оцените состояние покрышек, лакокрасочного покрытия, сфотографируйте или перепишите номера аккумулятора, двигателя – эти детали могут быть демонтированы, а на их место установлены изношенные. Зафиксируйте количество топлива в баке. Желательно не заливать полный бак бензина, так как его за период ремонта могут слить. Заправить бак нужно так, чтобы хватило доставить авто на СТО, а потом доехать до пункта заправки.

Прежде чем сдать машину в ремонт на СТО, лучше сделать фотографии ее со всех сторон, состояние салона. Это ваша гарантия, что сможете доказать правоту в случае халатной работы сотрудников сервиса, получить компенсацию за сделанные ими повреждения.

Документы, которые важно иметь при себе при сдаче авто на СТО

Прежде чем приехать в выбранный сервисный центр для ремонта автомобиля, рекомендуем подготовить, взять с собой следующие документы:

паспорт на автомобиль;

страховку;

личный паспорт.

Все документы будут необходимы для грамотного, полноценного составления акта приема машины на СТО. Перед тем как подписать акт приема и договор, внимательно перепроверьте данные.

Алгоритм приема авто на ремонт

Ответственный мастер-приемщик СТО должен провести короткое интервью. Цель беседы – выяснить какие сбои беспокоят владельца авто, чтобы сориентироваться на узлах диагностики.

Второй этап – осмотр транспортного средства профессиональными сотрудниками сервиса. На данном этапе владелец обязательно должен присутствовать чтобы:

не было упущено ни одного отклонения от нормы или дефекта в комплектации, кузове транспортного средства;

недочеты были отображены в заказе-наряде;

в документы VIN номера были правильно внесены, в том числе: марка, номер госрегистрации, иные опознавательные знаки.

Третий этап – оформление акта приема автомобиля, с указанием:

деталей, которые нужно заменить;

поломок, которые нуждаются в ремонте;

повреждений/дефектов, на которые сотрудники СТО не должны обратить внимание;

комплектации авто;

пожеланий автовладельца относительно проведения ремонта автомобиля;

суммы аванса.

Если некоторые расходные материалы или запчасти были приобретены владельцем машины заранее, их необходимо указать в акте и передать механику. Помните, за качество предоставленных запчастей и расходников мастера СТО не несут ответственности и не предоставляют на них гарантийные талоны.

После подписания двух экземпляров автовладелец может передать один комплект ключей мастеру.

Как принимать авто с СТО

Одна из распространенных ошибок автовладельцев – это приехать и просто забрать автомобиль с СТО после ремонта. Для того чтобы проверить качество и объем выполненной работы, рекомендуем несколько советов.

Пристально осмотреть автомобиль на момент появления вмятин, царапин, сколов. Сверить номера VIN двигателя, кузова и пр. деталей с отображенными в акте-приема. Если была сварка – швы должны быть ровными без окислов и хорошо зачищенные. Все демонтированные запчасти и коробки от новых, должны быть в багажнике. При покраске оттенок должен в полной мере совпадать с паспортным. После кузовного ремонта нужно перепроверить размеры зазоров и заводских контрольных точек (капот, крыло, бампер) – размеры регламентированы производителем, если они не соблюдены, нужно настаивать на дополнительной регулировке. После замены электрики важно проверить регулировку фар по разметке в сервисе.

Обращаем внимание, СТО должно выдать автовладельцу на руки документы: акт о передаче автомобиля, заказ-наряда, гарантийные талоны на новые запчасти и на выполненную работу. Рекомендуем внимательно читать и оговаривать все недочеты и нюансы на месте.