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В Киеве медики скорой помощи проведут акцию протеста

Вчера, 17:54 citynews.net.ua | Напечатать

Трудовой коллектив Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф готовится пикетировать Департамент здравоохранения КГГА. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщает сотрудник центра Лайма Гейдар.

Главное требование трудового коллектива — полное изменение одиозного руководства и администрации Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева (ЦЭМП и МК) потому, что нет диалога между трудовым коллективом и руководством.

«Большинство работников не хотят, чтобы у власти был скандальный Вершигора А.В. или его заместители. Мы требуем полной замены руководства! Трудовой коллектив видит в должности директора ЦЭМП и МК м. Киев Стахову Наталью Ивановну, старшего врача и председателя профсоюза ЦМД и МК, которая единственная кто занимается насущными потребностями работников экстренной медицинской помощи и защищает интересы трудового коллектива» — говорится в сообщении медиков.

Акция состоится во вторник, 10 декабря 2019 года в 10:00 по адресу: Киев, ул. Прорезная, 19 (здание Департамента здравоохранения КГГА). В акции примут участие трудовые коллективы выездных бригад экстренной медицинской помощи Киева, представители профсоюзов и общественных организаций, ведущие средства массовой информации.

Сейчас проходит конкурс на замещение должности директора ЦЭМП и МК в городе Киев.

«Предыдущий директор, Вершигора Анатолий Васильевич, был в должности бессменно более 30 лет, — говорит врач с двадцатилетним стажем Сергей Румянцев. — Он и его заместители замешаны в целом ряде скандалов. Например, продолжается расследование АМКУ относительно неиспользования 16 млн. гривень, которые правительство Гройсмана выделил на реформирование экстренной медицинской помощи на 2019 год. Это при том, что 90% киевских подстанций не ремонтировались по 30-50 лет, нет планшетов и мобильных телефонов.

Средства связи — рации для выездных бригад последний раз закупались в 2002 году. Конкурс на должность директора проходит с вопиющими нарушениями законодательства и без участия трудового коллектива. Такое положение вещей и пренебрежение возмущают людей».

Врач Вадим Холоденко отмечает, что работники скорой получают мизерную зарплату, находятся в санитарно неприспособленных помещениях подстанций, выезжают на технически неисправных авто. К тому же, качество рабочей спецодежды ужасно.

«Бригады работают в условиях повышенной угрозы криминального насилия. Все жалобы на условия труда, юридическую незащищенность и непрофильные вызовы остаются без внимания руководства, — говорит Холоденко. — Даже трагическое ДТП, в котором погибли наши коллеги остались без д-либо адекватной реакции Центра, Департамента здравоохранения или МЗ.

Наши требования заключаются в том, что большинство работников не хотят, чтобы у власти была предыдущая администрация. Мы требуем смены руководства и человеческого отношения к работникам скорой помощи».


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