Кличко подал в суд Кабмин, премьер-министра Гончарука и руководителя ОП Андрея Богдана

Мэр Киева Виталий Кличко подал в суд Кабинет министров, премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя Офиса президента Андрея Богдана из-за решения об увольнения его с должности председателя КГГА. Соответствующие административные иски поданы в Окружной административный суд Киева.

В одном из исков, который есть в распоряжении Радио Свобода , Виталий Кличко требует признать противоправными действия правительства по внесению президенту представления от 4 сентября об увольнении и просит отменить соответствующее предложение премьера Гончарука.

Аргументирует требования в иске он тем, что «полномочия Кличко Виталия Владимировича, как Киевского городского головы составляют пять лет и завершаются не ранее чем 16 ноября 2020. Таким образом, учитывая, вышеприведенные положения о том, что ни одно лицо, кроме Киевского городского головы, не может быть назначено главой Киевской городской государственной администрации, то полномочия Кличко Виталия Владимировича, как законно назначенного главы КГГА, также не могут быть прекращены раньше 16 ноября 2020 года".

Второй иск Кличко подал против руководителя Офиса президента Андрея Богдана, в котором отметил, что тот, по его мнению, превысил свои полномочия, когда подал письмо в Кабмин, ставшее основанием рассмотрения правительством представления на увольнение с должности главы КГГА. В исковом заявлении Кличко подчеркнул, что такие вопросы - исключительные полномочия президента и правительства.

«Истец считает действия руководителя Офиса президента Украины Богдана А.И. об обращении в Кабинет министров Украины с письмом о внесении президенту Украины Зеленскому В.А. представления об увольнении Кличко В.В. с должности председателя Киевской городской государственной администрации противоправными и такими, которые совершены с грубыми нарушениями Конституции Украины положения «Об Офисе президента Украины», что свидетельствует о превышении ответчиком предоставленных ему полномочий. (...) Положением №436 / 2019 четко определены полномочия руководителя Офиса президента Украины, среди которых отсутствуют полномочия по инициированию вопроса об увольнении глав государственных администраций, поскольку такие полномочия есть дискреционными и принадлежат исключительно к полномочиям президента Украины и Кабинета министров Украины», - говорится в исковом заявлении.

«Своими действиями Андрей Богдан, скорее всего, совершил уголовное преступление, когда, превысив свои полномочия, предусмотренные действующим законодательством, обратился в Кабмин. Кабмин принял участие в этом правонарушении и, скорее всего, они попытаются втянуть президента. Это может привести к незаконным действиям президента в том числе, поскольку президент говорил, что он сам готов уйти в отставку, если он на один шаг нарушит украинское законодательство. Для того, чтобы предотвратить ситуацию, мы и обратились с соответствующими исками. И будем дальше разбираться. Если увидим достаточно оснований для обращения в правоохранительные органы, в ближайшее время будут подготовлены соответствующие заявления», - пояснил в комментарии Радио Свобода адвокат Алексей Шевчук, представляющий интересы Виталия Кличко в этих делах.

В Кабинете министров и Офисе президента пока на представленные Кличко иски не отреагировали.

Кабинет министров Украины 4 сентября согласовал освобождения Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. По словам Гончарука, постановление Кабмина поступит президенту Владимиру Зеленскому, который примет окончательное решение.