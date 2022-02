Аэропорт «Борисполь» украсят портретами выдающихся женщин-ученых

1 февраля в терминале D Международного аэропорта «Борисполь» открылась художественно-просветительская выставка «Наука — это она».

Экспозиция состоит из 12 стилизованных портретов выдающихся украинских женщин-ученых и эссе рассказов о них. Среди героинь проекта — физики, математики, орнитологи — специалистки, без которых современной авиации не существовало бы. Запастись багажом знаний о выдающихся украинках смогут пассажиры, улетающие международными рейсами до 14 февраля включительно.

«Женщины внесли весомый вклад непосредственно в развитие авиации. К примеру, глушитель для двигателей самолетов изобрела американка Эльдорадо Джонс. Это устройство в виде небольшого металлического пропеллера, устанавливаемого на пути выхлопных газов, уменьшая шум от двигателя без потери мощности. За это Джонс получила прозвище «Железная леди», — отмечает организатор проекта «Наука — это она» Дарья Бычкова.

Проект «Наука — это она» реализуется благотворительной образовательной инициативой STEM is FEM при поддержке Детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ) и ООН Женщины в Украине в рамках глобальной кампании ООН «Поколение Равенства».

«Мы очень рады, что Международный аэропорт «Борисполь» стал частью международного образовательного проекта STEM is FEM, главная миссия которого — борьба с гендерными предубеждениями в технической сфере и популяризация научных и технологических специальностей среди украинских старшеклассниц. Аэропорт «Борисполь» — не только предприятие, где большое количество инженерно-технических работников — женщины, это еще и публичное место, где разные люди смогут увидеть эту уникальную выставку», — отметил начальник аэровокзального комплекса «Борисполь» Андрей Тарасенко.

STEM is FEM — благотворительный образовательный проект, основанный ИТ-предпринимателем, фаундером украинской технологической компании Roosh Сергеем Токаревым. Проект популяризирует STEM-специальности среди украинских девушек, а также мотивирует их поступать в вузы на технические специальности. За анонсами мероприятий STEM is FEM можно следить на официальном сайте STEM is FEM и страницах в соцсетях Facebook и Instagram.