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Под Черниговом грузовик столкнулся с маршруткой - 13 погибших

Сегодня, 12:21 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня около 8 утра в полицию поступило сообщение, что вблизи села Киселевка Черниговского района столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Сейчас известно о 13 погибших и 8 травмированных людях.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория, группы реагирования патрульной полиции, спасатели и медики.

В настоящее время полиция расследует обстоятельства ДТП и проводит необходимые следственные действия.

Следователь полиции открыл производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких человек).

На время работы полиции и аварийно-спасательных служб движение по автодороге перекрыто в обоих направлениях. Полицейские организовали объезд места происшествия участком автодороги Городня-Сновск-Березное и обратно. Движение транспорта будет возобновлено после завершения комплекса следственно-оперативных мер.


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Под Черниговом грузовик столкнулся с маршруткой - 13 погибших