В Одессе сообщили о минировании аэропорта

Сегодня в полицию Одессы поступило сообщение о минировании аэропорта.

Как сообщили в пресс-службе полиции, в настоящее время правоохранители проверяют информацию об угрозе взрыва в международном аэропорту «Одесса».

На место направлены следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.

За ноябрь 2021 года это уже третье сообщение об угрозе взрыва в городе и второе — в аэропорту.

11 ноября неизвестный также сообщал в полицию о наличии взрывного устройства в международном аэропорту «Одесса».

А 19 ноября этого года в полицию поступало сообщение о заминировании здания Одесского городского совета на Думской площади.



