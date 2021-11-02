23 ноября в Киеве ограничат вход и выход на станциях метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого»Вчера, 15:03
Вечером 23 ноября в Киеве возможны ограничения на вход или закрытие станций метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».
Как сообщили в пресс-службе «Киевского метрополитена», ограничение связано с футбольным матчем на НСК «Олимпийский».
Во вторник в 19:45 на НСК «Олимпийский» начнется матч между футбольными командами «Динамо» (Киев) и «Бавария» (Мюнхен).
Перед началом игры возможно ограничение станции «Олимпийская» на вход.
По завершении матча возможно закрытие на вход станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».
«Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций», — объясняет метрополитен.
Пассажиров призывают соблюдать масочный режим.