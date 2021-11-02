В Одессу доставили 2 военных катера из США

Сегодня, 23 ноября, на борту судна «Ocean Grand» из города Балтимор, штат Мэриленд, США в Украину прибыли 2 катера типа «Island», получившие названия «Фастов» и «Сумы».

Патрульные катера украинских ВМС на борту грузового судна преодолели тысячи миль и вошли в территориальные воды Украины. Впереди, уже в сопровождении кораблей ВМС, конечная остановка маршрута - Одесский морской торговый порт, прохождение таможенного контроля, разгрузка, отбуксировка к местам базирования и подготовка к эксплуатации после длительной транспортировки.

– Мы благодарны американским партнерам за многолетнюю неизменную поддержку, предоставленную Украине. Мы высоко ценим вклад Соединенных Штатов Америки в сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, – отметил командующий Военно-Морскими Силами ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа. – Оказывая помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, США во главе консолидированного мирового сообщества защищает демократические ценности и трансатлантическую безопасность, – добавил он.

Вскоре на катерах «Фастов» и «Сумы» будет поднят Военно-морской флаг Украины и под командованием украинских экипажей они начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей.

Ранее на верфи Береговой охраны США состоялся очередной выпуск украинских моряков, прошедших 6-недельный специальный курс дополнительной подготовки для службы на «Island».