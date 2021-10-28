Новая почта беспилотником доставила 16 посылок из Киева во Львов 

Новая почта продолжает тестировать новые маршруты для доставки посылок беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), чтобы в следующем году предложить клиентам быструю доставку между городами-миллионниками.

Как сообщили в пресс-службе НП, 17 ноября компания осуществила уже вторую тестовую доставку посылок из Киева во Львов на беспилотном летательном аппарате, преодолевшем расстояние в 500 км. В 9:00 беспилотник поднялся в воздух с площадки Киевского инновационного терминала, чтобы доставить во Львов 10 посылок общим весом более 2 кг.

«Для Новой почты это первый опыт доставки груза беспилотником из собственного терминала на терминал – с киевского (КИТ) на львовский (ЛЕО). Поскольку во время первого тестового полета беспилотником из Киева в Харьков точками сообщения были городские аэродромы. Сегодня для полета использовали БПЛА, имеющий вертикальный взлет и не нуждающийся в разгоне, поэтому может доставлять непосредственно к месту назначения», - говорит Владимир Масюк, директор департамента по исследованиям и разработке Новой почты.

Беспилотник имеет грузоподъемность до 16 кг, может подниматься на высоту до 900 метров и провести в воздухе до 12 часов без дополнительной подзарядки. Дальность канала связи для дистанционного управления составляет 200 км. На борту находятся резервные каналы связи, позволяющие управлять аппаратом из любой точки Украины.

Как происходит доставка БПЛА:

Посылку загружают в отсек БПЛА прямо на сортировочном терминале, после чего она отправляется по указанному маршруту. В воздухе аппарат ведет себя как настоящий самолет, и умеет распознавать любые препятствия на своем пути. Поэтому такой полет абсолютно безопасен для посылки. За БПЛА следит оператор, контролирующий аппарат на случай непредвиденных моментов и может принимать управление.

Новая почта планирует стать первой компанией по беспилотной доставке в Украине и запустить услугу в коммерческую эксплуатацию.