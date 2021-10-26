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В Киеве планируют увеличить плату за проезд до 12 и 22 гривень

Сегодня, 18:52 citynews.net.ua | Напечатать

Киевская городская администрация заявила о повышении стоимости проезда в коммунальном общественном транспорте. Чиновники объясняют повышение необходимостью обеспечения стабильной работы и безопасности перевозки пассажиров.

Также, как заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, повышение платы за проезд связано со значительным ростом стоимости составляющих тарифа и, соответственно, экономически обоснованного тарифа. 

По его словам, с момента последнего повышения тарифов в 2018 году существенно изменились факторы, на которые городская администрация не оказывает влияния, а именно:

  • индекс потребительских цен за 2018-2020 годы и с учетом ожидаемого за 2021 год составляет 130,6%, а учитывая прогнозные данные на 2022 год – 141,4%;
  • минимальная заработная плата увеличилась на 74,6%, а средняя заработная плата в Киеве – на 54,3%;
  • размер тарифа на электрическую энергию повысился на 84%;
  • стоимость дизельного горючего увеличилась на 22,5%.

В таких условиях и для сохранения квалифицированных специалистов, повышения уровня их заработной платы, а также обеспечения выполнения полного комплекса регламентных работ: техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, эскалаторов, туннельных сооружений, трамвайных путей, контактно-кабельной сети и т.п., город вынужден повысить тарифы на перевозку.

«Нынешняя цена в коммунальном транспорте давно не соответствует экономически обоснованному тарифу. По расчетам КП «Киевпасстранс», экономически обоснованный тариф в наземном транспорте сегодня составляет 22,30 грн.
По расчетам КП «Киевский метрополитен», обоснованный тариф в метро - 22 грн. Однако мы понимаем, что это большая финансовая нагрузка на пассажиров, поэтому при расчете новых тарифов одна из задач – оставить транспортные услуги дифференцированными с системой скидок», – отметил Николай Поворозник.

По его словам, одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) обойдется в 20 грн в случае приобретения разового билета.

В случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты «Муниципальная карта «Карта киевлянина» стоимость поездки составит 12 грн.

Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки в коммунальном транспорте будет составлять от 15 до 20 грн: 15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн – при покупке 1-9 поездок. Остается также возможность покупки месячных проездных билетов со скидками.

Одна поездка по проездному билету будет стоить от 14,20 грн в зависимости от типа проездного. Также остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа.

«После повышения тарифа на пользование общественным транспортом стоимость проезда для владельцев карты киевлянина (не имеющих права на бесплатный проезд) составит 12 гривен независимо от количества поездок. Пассажиры, пользующиеся месячными проездными билетами, будут платить за проезд от 14,20 до 14,50 грн в зависимости от вида проездного.

А пассажиры, которые пополняют электронный билет, в зависимости от количества приобретенных поездок будут платить от 15 до 20 грн», – подытожил Николай Поворозник.

Он подчеркнул, что город сохраняет льготы для всех социально уязвимых категорий населения.


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