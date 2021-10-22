В акватории Днепро-Бугского лимана произошел разлив подсолнечного масла: инспекторы отобрали пробы воды

В Николаеве в акватории Днепро-Бугского лимана произошел прорыв трубопровода при перевозке подсолнечного масла, в результате чего жидкость попала в море. Специалисты Госэкоинспекции Юго-Западного округа отобрали пробы воды.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции.

Экспертизу в лаборатории проводят для выявления содержания и концентраций загрязняющих веществ. Также ожидается информация от АМПУ о масштабе загрязнения и владельце судна.

В результате исследования проб воды и данных о площади разлива будут рассчитываться ущерб, который инспекция предъявит загрязнителю.