С 1 ноября в Киеве максимальная скорость на дорогах ограничена 50 км в час

В Киеве ночью с 31 октября на 1 ноября Центр организации дорожного движения демонтировал 90 дорожных знаков 3.29 Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в своем телеграмм-канале.

«Изменения претерпевают семь участков улично-дорожной сети столицы: Набережное, Приднепровское и Столичное шоссе, проспект Бажана, улицы Саперно-Слободская и Набережно-Рыбальская от Гаванского моста до улицы Электриков, а также проспект Шухевича от Северного моста до улицы Бальзака», - сообщил Константин Усов.

По его словам, изменение скоростного режима предусмотрено решением Киевского городского совета от 9.10.2018 №1739/5803 «О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч. в период с 1 апреля по 1 ноября», а перечень улиц конкретизируется соответствующим актом комиссионного обследования улиц и дорог до этого решения.

С 1 ноября по 1 апреля максимально разрешенная скорость движения по дорогам Киева – 50 км/ч кроме участков, где разрешенная скорость ниже.

Напомним, в центре Киева установили 1000 новых информационных табличек «Работает эвакуатор», предупреждающих водителей, что припаркованный здесь автомобиль может быть эвакуирован.