В Киеве с 1 ноября транспорт только для вакцинированных или с ПЦР-тестом

В Киеве с понедельника, 1 ноября, будут действовать ужесточенные правила карантина. Для посещения и работы ресторанов, кафе, спортзалов, ТРЦ потребуется либо вакцинация от коронавируса, либо отрицательный ПЦР-тест.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр напомнил, что речь идет о следующих ограничениях: только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом можно будет работать и посещать: заведения питания, отели, учреждения и заведения социальной защиты, спортзалы и фитнес-центры, ЦНАПы, управление труда и соцзащиты, управление пенсионного фонда. А также проводить массовые мероприятия, посещать торгово-развлекательные центры.

Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Столичные школьники с понедельника за парты не возвращаются. После каникул с 1 ноября учебный процесс возобновится в дистанционном режиме. Это касается всех учащихся: с первого до одиннадцатого класса. В таком режиме школы будут работать для улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Это решение город принял после консультаций с Министерством образования и Министерством здравоохранения.

Десткие садики продолжают работать, но по правилам «красной» зоны: при вакцинации 100% работников заведения.

Такие меры обусловлены тем, что за последнюю неделю в Киеве фиксируется более тысячи больных ежесуточно. И более 30, а то и более 40-50 смертей.

Среди умерших немало людей молодых. И даже годовалый ребенок…

Увеличивается и количество госпитализированных и пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке.