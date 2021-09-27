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Апелляционный суд Амстердама принял по «скифскому золоту» в пользу Украины

Сегодня, 13:52 citynews.net.ua | Напечатать

Апелляционный суд Амстердама принял решение, что «скифское золото» принадлежит государству Украина и приказал передать ему из Нидерландов эту коллекцию археологических объектов из Крыма. Об этом стало известно по трансляции заседания суда, которое отслеживал местный ресурс De Telegraaf.

Судья заявила, что «объекты являются частью наследия Украины» после обретения ей независимости в 1991 году.

Несмотря на то, что это уже второе решение в пользу Украины, российские оккупанты могут опротестовать его в Верховном суде Нидерландов.

История судебных процессов началась летом 2013, когда для выставки «Крым — золото и тайны Черного моря» предоставили коллекцию из 584 экспонатов (всего более 2000 предметов) Музея исторических ценностей в Киеве и четырех музеев в Крыму. 

В рамках международного сотрудничества коллекция отправилась в Бонн, а в начале февраля 2014-го ее представили в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Россия, после оккупации Крыма в марте 2014 года, захотела забрать экспонаты в Эрмитаж, хотя в договоре был пункт о том, что владелец коллекции — Украина, точнее Музейный фонд Украины.

Музей Пирсона поначалу отказался возвращать экспонаты как Украине, так и отдавать их «в Крым». Позже амстердамский музей отдал в Киев 19 экспонатов, оставив оставшиеся у себя на хранении.

Украина потребовала вернуть всю экспозицию, Россия потребовала ее себе.

В конце 2016 года Окружной суд Амстердама постановил, что коллекцию, несмотря на российскую оккупацию Крыма в 2014 году, придется вернуть Украине. Оккупационные власти на полуострове через крымские музеи подали апелляцию в 2017 году и сегодня суд вынес очередное решение в пользу Украины.


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