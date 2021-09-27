Ровенская и Николаевская области переходят в «красную» зону карантина со вторника.

23 октября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором Ровенскую и Николаевскую области решено перевести в «красную» зону эпидемической опасности.

Государственная комиссия решила установить с 26 октября 2021 «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ровенской и Николаевской областей.

Также решение предусматривает на территории Ровенской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «красного» уровня эпидемической опасности.

Николаевская область по показателям количеству госпитализаций ковид-больных и загруженности коек с кислородом приблизилась к «красной» зоны карантина еще 22 октября.

Ровенская область по показателям выявления новых случаев коронавируса и количеству госпитализаций covid-больных приблизилась к «красной» зоны 21 октября.