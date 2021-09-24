» » Надежда Савченко с сестрой попались на использовании поддельных COVID-сертификатов

Надежда Савченко с сестрой попались на использовании поддельных COVID-сертификатов

Вчера, 12:39 citynews.net.ua | Напечатать

Нацполиция задержала бывшую народную депутатку Надежду Савченко и ее сестру Веру, которые пытались попасть в Украину с имеющими признаки подделки COVID-сертификатами.

По информации полиции, женщины в аэропорту Борисполь пытались использовать сертификаты о вакцинации против Covid-19 с явными признаками подделки при возвращении в Украину с отдыха.

 

Информацию о правонарушениях передали в полицию. Поддельные документы изъяли и направили на проведение необходимых экспертиз.

В ближайшее время будет принято решение об объявлении подозрения фигурантки.

Также сегодня министр внутренних дел Денис Монастырский пообещал неотвратимое наказание для тех, кто использует поддельные сертификаты вакцинации от коронавируса. Об этом он сообщил в своем видеообращении в Twitter.

Он отметил, что альтернативы вакцинации и соблюдению карантинных ограничений не существует. Однако некоторые украинцы готовы платить за сертификат о вакцинации, обращаясь к мошенникам и недобросовестным врачам.

«Ответственность тех, кто идет на это уголовное преступление, будет неотвратимой», — отметил Монастырский.

По его словам, в Украине уже открыто около 800 уголовных дел по таким случаям.

В МВД просят сообщать о подобных фактах на горячую линию киберполиции 0 800 505 170 или по номеру 102.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 16:26

Луганская Заря обыграла ЦСКА-София на выезде

Вчера, 16:10

В Луганской области 603 новых случая коронавируса и 14 умерших за сутки

Вчера, 13:11

СБУ задержала в Виннице боевика из Луганска работавшего на ФСБ

Вчера, 13:03

От имени Новой почты мошенники рассылают сообщения об акциях для кражи денег и данных

Вчера, 12:47

С 25 октября в Северодонецке начнется отопительный сезон

Вчера, 12:44

В Луганской области штормовое предупреждение

Вчера, 12:39

Надежда Савченко с сестрой попались на использовании поддельных COVID-сертификатов

Вчера, 12:02

«Мертвым душам» в оккупированной части Луганской области выплатили десятки миллионов гривень пенсий

Вчера, 10:37

В Луганской области Крымское и Золотое под обстрелом российских боевиков

Вчера, 10:31

МИД Украины и России обменялись заявлениями по поводу задержанного в Луганской области боевика

21-10-2021, 15:41

11% работников кухонь в учебных заведениях Луганской области являются носителями стафилококка

21-10-2021, 15:34

АО «Укрзализныця» открыла на железнодорожных вокзалах пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19

Новости Украины:

Вчера, 12:39

Надежда Савченко с сестрой попались на использовании поддельных COVID-сертификатов

18-10-2021, 09:37

Прибрати сміття після ремонту в хрущовці або під час капітального будівництва особняка тепер легко

13-10-2021, 10:23

Нафтогаз предложил бюджетным организациям газ по 16,8 гривень за кубометр

12-10-2021, 18:01

В трех областях Украины бюджетные организации без отопления - готовятся объявлять режим ЧС

12-10-2021, 09:35

В Каролино-Бугазе ТИК завершила очередной этап подготовки к повторным выборам 31 октября

8-10-2021, 09:32

В Харькове школьников отправят на каникулы уже с 18 октября

8-10-2021, 08:43

Нардеп Антон Поляков обнаружен мертвым в киевском такси

6-10-2021, 13:20

Труханову и чиновникам в Одессе объявлено подозрение в хищениях на 500 млн гривень

5-10-2021, 15:39

С 5 октября в Киеве в ЦНАП можно будет попасть только с COVID-сертификатом или негативным тестом

29-09-2021, 14:29

В Украине открыли новый контейнерный путь в Китай

27-09-2021, 14:18

Киев планирует возобновить уничтоженную усадьбу Барбана

24-09-2021, 13:23

Любитель «георгиевской ленты» из Молдовы получил трехлетний запрет на въезд в Украину

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 

Надежда Савченко с сестрой попались на использовании поддельных COVID-сертификатов » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня