Надежда Савченко с сестрой попались на использовании поддельных COVID-сертификатов

Нацполиция задержала бывшую народную депутатку Надежду Савченко и ее сестру Веру, которые пытались попасть в Украину с имеющими признаки подделки COVID-сертификатами.

По информации полиции, женщины в аэропорту Борисполь пытались использовать сертификаты о вакцинации против Covid-19 с явными признаками подделки при возвращении в Украину с отдыха.

Информацию о правонарушениях передали в полицию. Поддельные документы изъяли и направили на проведение необходимых экспертиз.

В ближайшее время будет принято решение об объявлении подозрения фигурантки.

Также сегодня министр внутренних дел Денис Монастырский пообещал неотвратимое наказание для тех, кто использует поддельные сертификаты вакцинации от коронавируса. Об этом он сообщил в своем видеообращении в Twitter.

Он отметил, что альтернативы вакцинации и соблюдению карантинных ограничений не существует. Однако некоторые украинцы готовы платить за сертификат о вакцинации, обращаясь к мошенникам и недобросовестным врачам.

«Ответственность тех, кто идет на это уголовное преступление, будет неотвратимой», — отметил Монастырский.

По его словам, в Украине уже открыто около 800 уголовных дел по таким случаям.

В МВД просят сообщать о подобных фактах на горячую линию киберполиции 0 800 505 170 или по номеру 102.