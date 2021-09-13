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В Каролино-Бугазе ТИК завершила очередной этап подготовки к повторным выборам 31 октября

Сегодня, 09:35 citynews.net.ua | Напечатать

В полночь 11 октября завершился срок рассмотрения заявлений кандидатов в депутаты и на пост сельского головы на повторных выборах в Затоке и Каролино-Бугазе. Об этом сообщил председатель сельской территориальной избирательной комиссии Алексей Байрак.

Сейчас внимание всей громады Белгород-Днестровского райна, пишет сайт Затока.Инфо, приковано к избирательному процессу в Карлино-Бугазской ТГ и повторным выборам 31 октября 2021 года. Не обошлось без громких заявлений некоторых кандидатов в депутаты и на должность Каролино-Бугазского сельского головы.

Напомним, отдельные кандидаты критиковали как саму комиссию в целом так и отдельных ее членов, безосновательно, на наш взгляд, обвиняя в искусственном навязывании им криминального образа нарушителей закона. Корреспондент издания проанализировал как работу самой Комиссии, так и пообщался непосредственно с головой Каролино-Бугазской СТВК Алексеем Байраком.

Напомним, что избирательный процесс по проведению повторных выборов в Каролино-Бугазский ТГ был начат 11 сентября 2021. Согласно календарному плану, Комиссия должна обеспечить соблюдение определенной избирательной процедуры, начиная от открытия специального счета для внесения залога и до фактического проведения голосования в день выборов.

Редакция проанализировала количество жалоб и резкой критики в адрес сельского теризбиркома на основе мониторинга СМИ и социальных сетей по методике ОБСЕ. Всего было выделено шесть подобных случаев.

Согласно данным сайта Центральной Избирательной Комиссии Украины, ни одна из этих жалоб не была удовлетворена, таким образом можно делать вывод о строгом соблюдении Комиссией избирательного кодекса. Особенно в сравнении с прошлым сезоном работы Каролино-Бугазской СТВК, состав которой постоянно менялся на основании несоблюдения требований законодательства.

Корреспондент Затоки изучил и реестр судебных решений на наличие судебных споров, однако, к удивлению, по сравнению с прошлым годом и составом комиссии, где реестр судебных решений попросту был переполнен судебными делами и где ответчиком была Каролино-Бугазская СТВК, коллеги обнаружили только два таких дела.

За комментариями по этим двум дела корреспондент издания обратился к председателю Каролино-Бугазской СТВК Алексею Байраку, который сообщил, что, действительно, в Одесском окружном административном суде находились на рассмотрении два дела граждан которым было отказано в регистрации в качестве кандидатов в депутаты и на должность сельского головы.

Следует заметить, что действующий избирательный кодекс Украины имеет много противоречивых норм, которые не согласуются между собой, как следствие возникает два толкования, именно это и стало основанием судебного разбирательства. Выявленые неточности комиссии суд, в силу собственных соображений, истолковал как формальные и отметил необходимость регистрации истцов в качестве кандидатов.

Все решения суда, вступившие в законную силу Комиссия выполнила немедленно. «Два иска от более чем 150 зарегистрированных кандидатов, это примерно 1 процент, то есть мы качественно и эффективно завершили подготовительный этап регистрации», — отметил Алексей Байрак.

Также, председатель сельского теризибиркома выразил свое возмущение объемом ложной негативной информации и необоснованных обвинений со стороны одного из кандидатов и отметил, что сейчас идет консультационная процедура с адвокатами и решается вопрос обращения в суд с иском об обязательстве опровержения неправдивой информации, которая может причинить ущерб деловой репутации.

«Комиссии 11 октября 2021 работала в штатном режиме до полуночи, поскольку это был последний день, когда зарегистрированное лицо в качестве кандидата могло отказаться от регистрации и отозвать свою кандидатуру»,- сообщил Алексей Байрак.

Георгий Приймак


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В Каролино-Бугазе ТИК завершила очередной этап подготовки к повторным выборам 31 октября » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня