В Харькове школьников отправят на каникулы уже с 18 октября

В Харьковской области школьников отправят на каникулы с 18 октября. Такое решение принято с целью сдержать распространение коронавируса.

Как сообщил заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк, школьные каникулы на территории Харьковской области начнутся с учетом праздников, которые будут на следующей неделе - четыре праздничных выходных позволят на достаточно существенное время ограничить контакты и детей, и взрослых.

В то же время Государственная комиссия приняла решение обязать областную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС усилить противоэпидемические мероприятия в регионе.

Несмотря на всю работу по сдерживанию распространения COVID-19 в Харьковской области, область все еще находится на грани «красной» зоны.

Поэтому было принято решение ввести по всему региону школьные каникулы с 18 октября. Это должно смягчить ситуацию вокруг распространения коронавируса.