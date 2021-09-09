Нардеп Антон Поляков обнаружен мертвым в киевском такси

Как сообщают в полиции, 8 октября в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова — народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

Все ценные вещи погибшего на месте, видимых телесных повреждений нет.

На момент смерти Полякову было 33 года.

«Сейчас на месте происшествия полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти народного депутата. Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «Естественная смерть», — говорится в сообщении.

Поляков был среди тех депутатов, которые завалили поправками ко второму чтению т. Н. «Антиколомойский» закон о банках, который запретил возвращение «Приватбанка» Игорю Коломойскому.

В Верховной Раде Поляков возглавлял подкомитет по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.