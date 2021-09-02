Труханову и чиновникам в Одессе объявлено подозрение в хищениях на 500 млн гривень

Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ и прокурора САП в отношении мэра Одессы Труханова, ряда городских чиновников и «одного известного одессита».

Об этом она сообщила на своей странице в фейсбук.

Мэра Одессы, городских чиновников, экс-прокурора и бизнесмена подозревают в целом ряде преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.

Как сообщила Венедиктова, реальное завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана — уголовно наказуемые деяния.

В целом, согласно экспертным заключениям, убытки городскому бюджету составили более 533 млн гривень, но эта сумма может измениться до момента окончания расследования и передачи дела в суд, несмотря на существование других важных обстоятельств, которые тщательно обрабатываются детективами и прокурорами.

Свою уверенность в существовании преступной схемы генпрокурорка объяснила анализом «колоссального массива данных, полученных в ходе следственных действий: телефонные переговоры, данные с компьютеров, информация из электронных почтовых ящиков и многое другое».