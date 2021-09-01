С 5 октября в Киеве в ЦНАП можно будет попасть только с COVID-сертификатом или негативным тестом

С 5 октября прием посетителей в ЦНАП города Киева будет осуществляться только при наличии отрицательного результата тестирования на COVID-19 (ПЦР) или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, который проведен не более чем за 72 часа до посещения заведения.

Также в ЦНАП можно прийти будет при наличии документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или одной дозы вакцины ".

Согласно протокола, такие же ограничения распространяются на предприятия и организации, независимо от форм собственности, расположенные в Киеве.

Требование о теста или сертификата не распространяется на лиц, не достигших 18 лет.

Также, согласно протоколу, посетители учреждений и организаций должны носить защитные маски и соблюдать дистанцию ​​в 1,5 м.