В Украине открыли новый контейнерный путь в Китай

28 сентября Председатель Гостаможслужбы Павел Рябикин принял участие в открытии нового экспортного направления контейнерных перевозок из Украины в Китай. Первый поезд был отправлен со станции Киев-Лиски в город Сиань.

Участие в мероприятии также приняли Фань Саньжун, Чрезвычайный и полномочный Посол Китайской Народной Республики в Украине и Василий Шкураков, первый заместитель Министра инфраструктуры Украины;

«Я считаю, что это может стать толчком для углубления таможенного сотрудничества наших стран. Прежде всего, в создании новых механизмов взаимодействия таможен Китайской Народной Республики и Украины в вопросах преодоления трансграничной преступности, упрощение таможенных процедур и упрощения процедур торговли», — прокомментировал запуск первого экспортного направления контейнерных перевозок из Украины в Китай Председатель Гостаможслужбы во время своего выступления.

В составе контейнерного поезда по маршруту Киев-Сиань отправилось 43 контейнера. Сотрудники Киевской таможни оформили первые экспортные товары в Китай.

Поезд преодолеет путь длиной почти 10 тыс. км по территории четырех стран. Экспортный грузопоток отрабатывался в течение последних трех месяцев, с учетом опыта, полученного во время перевозок импортных товаров контейнерными поездами, которые курсируют между городами КНР и Киевом.

«Отныне в Украине появился новый удобный путь экспорта, который в полной мере проявит преимущества Украины как центрального логистического узла между Европой и Азией», — прокомментировал запуск нового контейнерного пути Фань Саньжун, Чрезвычайный и полномочный Посол Китайской Народной Республики в Украине.

Напоминаем, что с июня 2020 году Украина принимает контейнерные поезда из Китая. 13 сентября в Украину поступил 50-й контейнерный поезд.