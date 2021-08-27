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Киев планирует возобновить уничтоженную усадьбу Барбана

Вчера, 14:18 citynews.net.ua | Напечатать

На последнем сессионном заседании Киевсовета было принято решение о подготовке протокольного поручения Департаменту культурного наследия по изучению исторического здания и подготовке необходимой документации для предоставления объекту охранного статуса. Это позволит реставрировать здание, восстановив его первоначальный вид.

Новость сообщил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций.

«Напомню, что в августе усадьбу Барбана было снесено для строительства 12-этажного жилого комплекса. Несмотря на то, что здание не имеет статуса памятника культурного наследия, все работы рядом и в нём должны согласовываться с Министерством культуры и информационной политики, ведь усадьба находится на территории памятника архитектуры местного значения. После сноса исторического здания Совет нацбезопасности и обороны принял решение о возобновлении здания», - добавил Юрий Таций.

По его словам, сама усадьба была построена в конце XIX века по заказу титулярного советника Александра Барбана, затем в ней жили дворянин Иван Гореславский и провизор Вячеслав Геращеневский. Потом революция превратила здание в дом семьи председателя Комитета по делам искусств при Совнаркоме УССР драматурга Александра Корнейчука. Позже в разные годы в усадьбе размещалась больница, редакция журнала «Культура и жизнь» и другие учреждения.


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