В Украине выполнили первую трансплантацию легких и первую пересадку сердца ребенку

Во Львовской больнице хирурги провели уникальные для Украины операции - трансплантированы две почки и печень - с сердцем и легкими пять органов за один день. Две пересадки были сделаны впервые в Украине.

Подробности операции рассказал Олег Самчук - врач Клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова.

Донором органов стал 54-летний мужчина, который скончался в результате инсульта. Согласие на трансплантацию дала его жена.

Команда хирургов, пациенты и их родные безмерно благодарны донору и его семье за возможность жить.

Легкие получил 56-летний львовянин. Мужчина более десяти лет страдал хронической болезнью легких, последние четыре месяца почти не выходил из квартиры из-за зависимости от кислорода. Без новых легких он прожил бы не более нескольких месяцев.

Трансплантацию выполнили наши кардиохирурги Игорь Гуменной, Роман Домашич и торакальный хирург Юрий Король с помощью польских коллег Петра Пасека (на его счету 90 трансплантаций легких и 375 заборов), Мацека Урлика (130 трансплантаций легких) и Томаша Стонцеля (130 трансплантаций легких). Они приехали к нам из Польши из Силезского центра болезней сердца города Забже, где команда украинских хирургов стажировалась в прошлом году.

Сердце пересадили 13-летнему парню из Волынской области - ребенок болел с июля. Последний месяц был в реанимации Волынского ОДТМО, последние две недели - у нас. Состояние парня было критическим и счет шел на дни.

Орган ему пересаживали Борис Тодуров, Гаврил Ковтун и лечащий врач ребенка Виталий Петров.

Трансплантировать печень львовским врачам помогала команда киевской Клинической больницы «Феофания» - трансплантологи Кирилл Хижняк, Артем Зелинский, Дмитрий Харков.

Почки пересаживали полностью силами львовской команды хирургов.

Светлая память донору.

Сочувствие и благодарность родным.

По мнению врачей, трансплантация легких и трансплантация сердца детям отныне возможна и в нашей стране. Это еще один огромный шаг на пути к трансплантационной независимости. Наши граждане теперь не должны ехать на такое лечение за границу, это уже доступно в Украине.

Теперь нужно сделать так, чтобы этих операций были сотни в год и каждый украинец, который нуждается в донорском органе, его получил.