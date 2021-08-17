В Киеве три университета перешли на дистанционное обучение

В Киеве три университета не смогли обеспечить 80% вакцинированных работников и перешли на дистанционное обучение. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальных сайтах вузов.

Это Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, экономический университет имени Вадима Гетьмана и лингвистический университет.

«В период с 23 сентября 2021 по 13 октября 2021 проведения всех видов учебных занятий по дневной и заочной формам обучения осуществлять в соответствии с утвержденными расписаний с использованием технологий дистанционного обучения», — говорится в сообщении университета имени Т. Г. Шевченко.

Как отметили в Киевском лингвистическом университете, обучение студентов с 23 сентября будет проходить «в реальном времени в формате онлайн», а все занятия перенесены на первую смену.

Согласно распоряжению КНЭУ, дистанционное обучение будет продолжаться, пока 80% работников университет не прививаются против коронавируса.