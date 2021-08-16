В Днепре взорвали пресс-секретарку ГСЧС и ветерана АТО

В результате взрыва автомобиля в городе Днепр погибли два человека, которые находились внутри машины. Взрыв произошел в автомобиле «Nissan Primera» на пр. Богдана Хмельницкого в Днепре.

После взрыва автомобиля в Днепре, в котором погибли два человека, полиция открыла дело по статье «террористический акт».

В ГСЧС сообщили, что в автомобиле погибла начальница отдела связей со СМИ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

Она, сообщается, была одной из лучших сотрудниц ГСЧС и волонтером Красного Креста.

Также при взрыве погиб ветеран АТО Алексей Кавлак.

В СБУ сообщили «Украинской правде», что убитый мужчина — один из членов общественной патриотической организации «Украинский легион».