В Днепре взорвали пресс-секретарку ГСЧС и ветерана АТО

В Днепре взорвали пресс-секретарку ГСЧС и ветерана АТОВчера, 14:38
В результате взрыва автомобиля в городе Днепр погибли два человека, которые находились внутри машины. Взрыв произошел в автомобиле «Nissan Primera» на пр. Богдана Хмельницкого в Днепре.
После взрыва автомобиля в Днепре, в котором погибли два человека, полиция открыла дело по статье «террористический акт».
В ГСЧС сообщили, что в автомобиле погибла начальница отдела связей со СМИ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.
Она, сообщается, была одной из лучших сотрудниц ГСЧС и волонтером Красного Креста.
Также при взрыве погиб ветеран АТО Алексей Кавлак.
В СБУ сообщили «Украинской правде», что убитый мужчина — один из членов общественной патриотической организации «Украинский легион».