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В США выбрали победителей Creative Arts Emmy: Корона, Мандалорец и Ход королевы собрали почти все награды

Вчера, 18:03 citynews.net.ua | Напечатать

В США завершилась раздача наград победителям Creative Arts Emmy - конкурса, премии в котором вручаются в знак признания технических и дизайнерских достижений в американских телевизионных программах.

В течении двух дней американские телеакадемики раздавали призы специалистам в различных технических категориях, а также приглашенным гостям сериалов.

В 2021 году лидером по количеству наград стали сериалы Netflix'а — эти проекты получили 34 статуэтки.
Драма «Ход королевы» внесла весомый вклад в общую победу Netflix, во второй день конкурса добавившая в коллекцию популярного шоу ще две награды — за лучший кастинг и лучшую музыку для мини-сериала или телефильма.

Всего же этот сериал получил забрала 9 премий. Днем ранее критики и эксперты удостоили его наград в номинациях: за работу операторов, художников-постановщиков, специалистов по монтажу и сведению звука, костюмы, монтаж и грим.

Сериал «Корона» признан лучшим в области отбора актеров, но уже среди драматических шоу, а актриса Клер Фой, у которой уже имеется «Эмми» за роль королевы Елизаветы II, получила вторую премию — на этот раз как приглашенная гостья.

Днем ранее «Корона» получила награды награды за монтаж и операторскую работу среди однокамерных драматических сериалов.

«Мандалорец» не оставил шансов конкурентам в номинации визуальных эффектов постановке трюков.

Второй год подряд спецэффекты в сай-фае Disney+ телеакадемики признают лучшими. Свои премии получили и те, кто занимался постановкой трюков в сериале, и сами каскадеры. Второй премией «Эмми» может похвастаться и композитор Людвиг Йоранссон: написанное им музыкальное сопровождение «Мандалорца» признано лучшим среди сериалов.

Также этот сериал был отмечен наградами за сведение звука, работу операторов и лучший пластический грим.

Еще один фантастический сериал - «Звездный путь: Дискавери» выиграл премию за спецэффекты в отдельно взятом эпизоде. Жюри оценило то, как специалисты поработали над серией "Su'Kal", в которой главные герои шоу попали в туманность Верубин.

Сериал «Стюардесса» получила награду в номинации сопровождение заглавных титров, а «ВандаВижен» (телекомикс от Marvel) — за лучшую оригинальную песню.
Не обошли телеакадемики вниманием и антологию «Любовь, смерть и роботы». В дополнение ко вчерашней статуэтке за монтаж звука в своей весовой категории для получасовых сериалов и анимации, шоу получило приз как лучший короткометражный анимационный проект, а четыре специалиста, трудившиеся над ним, были удостоены специальных премий «Эмми» за выдающиеся личные достижения в области анимации.

Драма «Мейр из Исттауна» заслужила «Эмми» за работу художника-постановщика в сериале о современности.

Создатели «Птицы доброго господа» могут гордиться дизайном заглавных титров шоу: они, по мнению американских телеакадемиков, были лучшими за прошедший год.


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