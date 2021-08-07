В Одесской области горела база отдыха с туристами

В курортной Затоке, что в Одесской области, на территории базы отдыха «Феличита» произошел пожар, из-за чего эвакуировали 25 человек. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, сегодня примерно в 6:20 загорелись четыре домика на территории базы отдыха «Феличита» в курортном поселке Затока Одесской области .

Пожарные локализовали огонь в 6:50 и ликвидировали в 7:56 на площади 120 квадратных метров, не допустив его распространения на другие домики. Всего к тушению пожара были привлечены 4 единицы пожарной техники и 18 спасателей.

На базе проживало 25 человек, их эвакуировали до прибытия подразделений ГСЧС.

Сейчас устанавливают причину пожара. Погибших и пострадавших нет.