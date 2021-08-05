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Лето 2021 года в Киеве было одно из самых жарких за 140 лет

Сегодня, 14:22 citynews.net.ua | Напечатать

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского средняя температура воздуха летом этого года в Киеве составила + 22,3ºС, что на 1,9ºС превысило климатическую норму и обеспечило второе место среди самых жарких в Киеве с 1881 года.

Рекордсменом не только в Киеве, но и в Украине остается лето 2010 года.

В целом наибольшее положительное отклонение от климатической нормы из трех месяцев лета имел июль, который занял второе место среди самых теплых за последние 140 лет.

Холоднее всего было в начале календарного лета - 1 июня, когда температура под утро опустилась до + 7,4°С, а самым жарким оказалось 24 июня, когда температура после полудня поднялась до + 35,5°С.

Всего в Киеве за  лето установлено 14 температурных рекордов, большинство из них в июне.

Количество осадков за это лето на проспекте Науки составило 77% климатической нормы и вошло в двадцатку самых сухих в Киеве с 1891 года.

Фото: Jørgen Deleuran 


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Лето 2021 года в Киеве было одно из самых жарких за 140 лет