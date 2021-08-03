» » Добыча мела в Ровенской области нанесла окружающей среде ущерб почти 45 млн гривень

Добыча мела в Ровенской области нанесла окружающей среде ущерб почти 45 млн гривень

Сегодня, 13:43 citynews.net.ua | Напечатать

Незаконная добыча мела в Ровенской нанесло ущерб окружающей среде на сумму почти 45 млн гривень. Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

«Масштабная добыча полезных ископаемых был осуществлен на площади около 400 квадратных метров на территории Бокиймивской ОТГ без соответствующего разрешения. Специалисты Госэкоинспекции рассчитали ущерб - сумма составила 44,6 миллиона гривень», - рассказал Андрей Малеваный.

Он отметил, что нарушители не установлены, поэтому Госэкоинспекция передала материалы проверки в правоохранительные органы.

Чиновник также подчеркнул, что с принятием законопроекта №3576 добыча ископаемых местного значения, к которым и относится мел, была криминализирована. Отныне нарушителям грозит штраф до 13 600 гривен или ограничение свободы на срок до трех лет.

«Мел является невозобновляемым ресурсом, который массово используется во многих сферах - от строительства до фармакологии. Хаотичная добыча этого полезного ископаемого приведет к быстрому истощению залежей и экономическим потерям для Украины», - добавил Андрей Малеваный.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 09:46

Жители оккупированного Луганска до 20 сентября могут подать документы в украинские вузы

Сегодня, 09:41

В Луганской области 115 новых случаев COVID-19 и четверо умерших

Сегодня, 09:34

Российские боевики обстреляли Красногоровку из артиллерии, Новозвановку и Широкино - из тяжелых минометов

Вчера, 17:38

1 сентября в Луганской области 5000 детей станут первоклассниками

Вчера, 13:40

Госстат опубликовал данные о средней зарплате в Луганской области за 2021 год

Вчера, 12:11

В Луганской области зарегистрировано всего 52 сделки купли-продажи земли

Вчера, 11:23

В Северодонецке пограничника задержали при получении 100 тысяч гривень взятки

Вчера, 09:33

Российские боевики второй день обстреливают Луганскую область из тяжелых минометов - есть погибший и раненые

Вчера, 09:26

В Луганской области за сутки 106 заболевших COVID-19

30-08-2021, 19:37

Под Северодонецком горел лесной массив в Новоайдарском лесничестве

30-08-2021, 19:01

В Луганской области предприятие сливало в Северский Донец неочищенные стоки

30-08-2021, 16:22

В Луганской области в ДТП погиб подросток

Новости Украины:

Сегодня, 13:43

Добыча мела в Ровенской области нанесла окружающей среде ущерб почти 45 млн гривень

30-08-2021, 14:21

Black sea music fest: В Одессе стартовал фестиваль классической музыки

27-08-2021, 14:21

Возобновлено железнодорожное сообщение между Одессой и Кишиневом

27-08-2021, 13:31

Какую резину выбрать для авто?

19-08-2021, 11:53

Где в Одессе сделать прививку от COVID-19: Адреса и телефоны

17-08-2021, 11:58

В Одессе 42 ребенка заразились COVID-19 в оздоровительном центре

16-08-2021, 15:12

В Одесском порту правоохранители обнаружили почти 60 кг кокаина на 10 млн долларов США

16-08-2021, 13:16

В Киеве прокуратура обыскивает РДА Печерского района и дома чиновников из-за хищения 500 тысяч гривень

11-08-2021, 12:16

600 тысяч долларов за должность главы ОГА — в Николаевской области задержали «продавцов»

7-08-2021, 13:50

Утечки манекенов и чехлов для iPhone 13, чехлы не подходят для текущих моделей 12-й серии

5-08-2021, 10:46

Увлажнители воздуха

3-08-2021, 10:19

В Киеве нашли повешенным главу «Беларуского дома в Украине» Шишова - полиция знала об угрозе его жизни

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 

Добыча мела в Ровенской области нанесла окружающей среде ущерб почти 45 млн гривень » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня