Добыча мела в Ровенской области нанесла окружающей среде ущерб почти 45 млн гривень

Незаконная добыча мела в Ровенской нанесло ущерб окружающей среде на сумму почти 45 млн гривень. Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

«Масштабная добыча полезных ископаемых был осуществлен на площади около 400 квадратных метров на территории Бокиймивской ОТГ без соответствующего разрешения. Специалисты Госэкоинспекции рассчитали ущерб - сумма составила 44,6 миллиона гривень», - рассказал Андрей Малеваный.

Он отметил, что нарушители не установлены, поэтому Госэкоинспекция передала материалы проверки в правоохранительные органы.

Чиновник также подчеркнул, что с принятием законопроекта №3576 добыча ископаемых местного значения, к которым и относится мел, была криминализирована. Отныне нарушителям грозит штраф до 13 600 гривен или ограничение свободы на срок до трех лет.

«Мел является невозобновляемым ресурсом, который массово используется во многих сферах - от строительства до фармакологии. Хаотичная добыча этого полезного ископаемого приведет к быстрому истощению залежей и экономическим потерям для Украины», - добавил Андрей Малеваный.