Black sea music fest: В Одессе стартовал фестиваль классической музыки

28 августа 2021 года на Думской площади состоялся концерт-открытие VII Международного музыкального фестиваля Black sea music fest, который проводит Национальный одесский филармонический оркестр во главе с Хобартом Эрлом.

Как собщает пресс-служба Одесского городского совета, мероприятие, которое проходило в рамках празднования Дня города, собрало сотни поклонников классической музыки.

Во время концерта были исполнены произведения И. Штрауса, И. Дунаевского, А. Хачатуряна, П. Чайковского, М. Скорика, М. Лысенко и других классиков. Концерты фестиваля пройдут в Одесской филармонии, а также Белгороде-Днестровском.

Фестиваль классической музыки Black sea music fest впервые состоялся в 2014 году. Он получил мощную поддержку ценителей классики и стал ежегодным для Одессы.