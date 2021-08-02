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Возобновлено железнодорожное сообщение между Одессой и Кишиневом

Сегодня, 14:21 citynews.net.ua | Напечатать

Молдова и Украина возобновили железнодорожное сообщение между Одессой и Кишиневом.

По согласованию ГП «Железная дорога Молдовы» с АО «Укрзализныця» с 28 августа 2021 года назначается курсирование пассажирского поезда №642/641 Одесса – Кишинев – Одесса с отправлением из Одессы в 18:36, прибытием в Кишинев в 22:33.

Обратно с отправлением из Кишинева поезд отправляется в 07:09, прибытие в Одессу - 10:55.

Как сообщили в пресс-службе Молдовских железных дорог, поезд будет курсировать ежедневно.

Билеты можно приобрести в кассах вокзала.


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