Возобновлено железнодорожное сообщение между Одессой и Кишиневом

Молдова и Украина возобновили железнодорожное сообщение между Одессой и Кишиневом.

По согласованию ГП «Железная дорога Молдовы» с АО «Укрзализныця» с 28 августа 2021 года назначается курсирование пассажирского поезда №642/641 Одесса – Кишинев – Одесса с отправлением из Одессы в 18:36, прибытием в Кишинев в 22:33.

Обратно с отправлением из Кишинева поезд отправляется в 07:09, прибытие в Одессу - 10:55.

Как сообщили в пресс-службе Молдовских железных дорог, поезд будет курсировать ежедневно.

Билеты можно приобрести в кассах вокзала.