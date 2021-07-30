Где в Одессе сделать прививку от COVID-19: Адреса и телефоны

В Одессе на базе всех городских Центров первичной медико-санитарной помощи работают стационарные кабинеты вакцинации против COVID-19. Также в выходные дни во всех районах города работают центры массовой вакцинации на базе торговых центров, медицинских учреждений и других удобных для одесситов локаций.

Вакцинация проводится бесплатно, при посещении кабинета прививки или центра вакцинации нужно обязательно иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон. Для удобства можно предварительно записаться на конкретное время вакцинации - онлайн через систему Helsi, а также позвонив своему семейному врачу или в регистратуру ЦПМСД.

В Одессе для прививок против COVID-19 используются вакцины, полученные по линии поставок МОЗ Украины. Все они одобрены к использованию Всемирной организацией здравоохранения как гарантированно качественные, безопасные и эффективные. Сейчас для первичной вакцинации предлагаются вакцины AstraZeneca (Италия) и CoronaVac (Sinovac, Китай). Вакцины Moderna и Comirnaty/Pfizer сегодня используются с приоритетом для ревакцинации. Ожидаются дополнительные поставки.

Перечень стационарных пунктов вакцинации от COVID-19 в Одессе (в будние дни в рабочее время ЦПМСД):

ЦПМСД №2:

ул. Маршала Говорова, 26. Тел. (063) 322 95 53.

ЦПМСД №3

Фонтанская дор., 30/32. Тел. (048) 788 97 04.

Фонтанская дор., 110 Тел. (048) 700 06 73.

ул. Ильфа и Петрова, 63/1. Тел. (048) 700 04 78.

ул Ушакова, 9. Тел. (048) 700 06 85.

ул. Ефима Геллера, 43. Тел. (073) 268 39 53.

ул. Левитана, 62. Тел. (048) 700 06 43.

Люстдорфская дор., 170 Тел. (048) 700 06 47.

ЦПМСД №4 тел. (048) 705 87 19, (048) 705 87 20, (048) 765 10 65.

ул. Академика Филатова, 7а;

ул. Левитана, 62 (работать после 25 августа).

ЦПМСД №5: ул. Академика Заболотного, 59/1. Тел. (048) 750 50 81, (048) 788 79 25.

ЦПМСД №7: тел. (048) 793 53 01, (048) 793 55 01, (093) 462 03 16.

ул. Атамана Чепиги, 54;

ул. Академика Воробьева, 5;

Балтская дор., 40;

Хаджибейская дорога, 32 (время работы уточнять по телефону).

ЦПМСД №10: тел. (048) 740 71 43.

ул. Житомирская, 2;

ул. Болгарская, 38.

ЦПМСД №12: ул. Пастера, 56. Тел. (048) 705 34 28.

ЦПМСД №14: ул. Торговая, 29/31. Тел. (048) 726 55 10, (098) 632 28 33.

ЦПМСД №16: ул. Ивана и Юрия Лип, 1. Тел. (048) 740-73-55, (048) 740 73 60.

ЦПМСД №18: ул. Героев обороны Одессы, 52. Тел. (048) 755 03 60, (048) 755 03 57.

ЦПМСД №28: ул. Давида Ойстраха, 7. Тел. (048) 750 42 35.

Центры массовой вакцинации в Одессе, работающих в будние дни:

пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье» - с 9:00 до 18:00;

Международный аэропорт «Одесса» - с 9:00 до 17:00.

Для максимальной защиты от COVID-19 необходимо введение двух доз вакцины. Рекомендуемые сроки ревакцинации составляют: для вакцины AstraZeneca - 12 недель, CoronaVac - 14-28 дней, Comirnaty Pfizer - 21-28 дней, Moderna - 28 дней. При ревакцинации следует взять загранпаспорт для заполнения международного свидетельства о вакцинации.