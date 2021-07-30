Где в Одессе сделать прививку от COVID-19: Адреса и телефоны

Где в Одессе сделать прививку от COVID-19: Адреса и телефоныСегодня, 11:53
В Одессе на базе всех городских Центров первичной медико-санитарной помощи работают стационарные кабинеты вакцинации против COVID-19. Также в выходные дни во всех районах города работают центры массовой вакцинации на базе торговых центров, медицинских учреждений и других удобных для одесситов локаций.
Вакцинация проводится бесплатно, при посещении кабинета прививки или центра вакцинации нужно обязательно иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон. Для удобства можно предварительно записаться на конкретное время вакцинации - онлайн через систему Helsi, а также позвонив своему семейному врачу или в регистратуру ЦПМСД.
В Одессе для прививок против COVID-19 используются вакцины, полученные по линии поставок МОЗ Украины. Все они одобрены к использованию Всемирной организацией здравоохранения как гарантированно качественные, безопасные и эффективные. Сейчас для первичной вакцинации предлагаются вакцины AstraZeneca (Италия) и CoronaVac (Sinovac, Китай). Вакцины Moderna и Comirnaty/Pfizer сегодня используются с приоритетом для ревакцинации. Ожидаются дополнительные поставки.
Перечень стационарных пунктов вакцинации от COVID-19 в Одессе (в будние дни в рабочее время ЦПМСД):
ЦПМСД №2:
- ул. Маршала Говорова, 26. Тел. (063) 322 95 53.
ЦПМСД №3
- Фонтанская дор., 30/32. Тел. (048) 788 97 04.
- Фонтанская дор., 110 Тел. (048) 700 06 73.
- ул. Ильфа и Петрова, 63/1. Тел. (048) 700 04 78.
- ул Ушакова, 9. Тел. (048) 700 06 85.
- ул. Ефима Геллера, 43. Тел. (073) 268 39 53.
- ул. Левитана, 62. Тел. (048) 700 06 43.
- Люстдорфская дор., 170 Тел. (048) 700 06 47.
ЦПМСД №4 тел. (048) 705 87 19, (048) 705 87 20, (048) 765 10 65.
- ул. Академика Филатова, 7а;
- ул. Левитана, 62 (работать после 25 августа).
ЦПМСД №5: ул. Академика Заболотного, 59/1. Тел. (048) 750 50 81, (048) 788 79 25.
ЦПМСД №7: тел. (048) 793 53 01, (048) 793 55 01, (093) 462 03 16.
- ул. Атамана Чепиги, 54;
- ул. Академика Воробьева, 5;
- Балтская дор., 40;
- Хаджибейская дорога, 32 (время работы уточнять по телефону).
ЦПМСД №10: тел. (048) 740 71 43.
- ул. Житомирская, 2;
- ул. Болгарская, 38.
ЦПМСД №12: ул. Пастера, 56. Тел. (048) 705 34 28.
ЦПМСД №14: ул. Торговая, 29/31. Тел. (048) 726 55 10, (098) 632 28 33.
ЦПМСД №16: ул. Ивана и Юрия Лип, 1. Тел. (048) 740-73-55, (048) 740 73 60.
ЦПМСД №18: ул. Героев обороны Одессы, 52. Тел. (048) 755 03 60, (048) 755 03 57.
ЦПМСД №28: ул. Давида Ойстраха, 7. Тел. (048) 750 42 35.
Центры массовой вакцинации в Одессе, работающих в будние дни:
- пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье» - с 9:00 до 18:00;
- Международный аэропорт «Одесса» - с 9:00 до 17:00.
Для максимальной защиты от COVID-19 необходимо введение двух доз вакцины. Рекомендуемые сроки ревакцинации составляют: для вакцины AstraZeneca - 12 недель, CoronaVac - 14-28 дней, Comirnaty Pfizer - 21-28 дней, Moderna - 28 дней. При ревакцинации следует взять загранпаспорт для заполнения международного свидетельства о вакцинации.