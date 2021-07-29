В Одессе 42 ребенка заразились COVID-19 в оздоровительном центре

В Одессе медики выявили заболевание COVID-19 у 42-х детей и двух воспитателей оздоровительного центра «Молодая гвардия».

Как сообщает департамент здравоохранения Одесской облгосадминистрации, больных изолировали.

Пресс-секретарь департамента Людмила Мельничук сообщила, что на 17 августа выявлено инфицирование коронавируса 42-х детей и 2-х воспитателей детского учреждения.

Сегодня с утра в детском центре «Молодая гвардия» введены карантинные мероприятия.

Согласно данным ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины», за последние сутки лабораторно подтверждено методом ПЦР инфицирования коронавируса 111 жителей Одесской области.

Сейчас в центре «Молодая гвардия», который расположен в Одессе, отдыхает 7 смена детей.