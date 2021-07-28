В Одесском порту правоохранители обнаружили почти 60 кг кокаина на 10 млн долларов США

По оперативным данным, это вторая партия наркотика, которую должны были получить члены всемирно преступной организации «Ндрангета».

Вчера, 15 августа, правоохранители изъяли почти 60 кг кокаина. Наркотики были спрятаны в полостях контейнера.

По оперативным данным, это вторая партия наркотиков, которую планировали получить организаторы наркотрафика. Стоимость изъятого товара составляет 10 млн. долларов США.

Трое организаторов наркотрафика были задержаны 9 августа во время попытки вывезти партию наркотиков из порта «Южный».

Тогда сотрудники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции областного управления СБУ, пограничной службы и прокуратуры Одесской области изъяли более 60 кг кокаина.

Эти наркотики прибыли в контейнере с бананами из Республики Эквадор. Партию наркотиков злоумышленники планировали переправить в страны Европейского Союза.

Сейчас проводятся следственные действия. Устанавливается круг всех причастных к наркотрафику человек.