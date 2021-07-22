В Киеве нашли повешенным главу «Беларуского дома в Украине» Шишова - полиция знала об угрозе его жизни

Руководителя общественной организации «Беларуский дом в Украине» Виталия Шишова, который исчез в Киеве 2 августа, нашли повешенным в столичном парке.

Как сообщили в киевской полиции, тело гражданина Беларуси Виталия Шишова, который исчез вчера в Киеве, было найден сегодня, 3 августа, в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания.

С места происшествия изъяли мобильный телефон и личные вещи Шишова.

По данному факту начали уголовное производство по статье 115 УК (умышленное убийство).

В полиции подчеркнули, что будут проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

Отмечается, что полную картину событий установят после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы «Безопасный город», проведение экспертиз и следственных экспериментов.

Полиция Киева просит всех, кто знал Шишова, предоставить информацию о последних неделях его жизни — его психоэмоциональное состояние, возможные угрозы и тому подобное.

На камерах зафиксировано, как Шишов выходил из дома на пробежку в 9 утра, а в 10 должен был вернуться.

Его телефон отключен от отслеживания местоположения через гугл-аккаунт, а часов и фитнес-браслета при нем не было.

Белорусский дом в Украине заявляет, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.

«За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в Республике Беларусь о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации.

Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так возможно БДУ выйдет из инфовакуума» - сообщили представители БДУ.

В БДУ убеждены, что смерть Шишова — это «спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму беларуса», и заявили, что будут продолжать добиваться истины в гибели Виталия.