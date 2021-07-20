В Киеве температура за июль превысила норму на 3 градуса и установила 4 рекорда

В Киеве, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха в июле составила + 24,6°С, что на 3,3°С выше климатической нормы.

Всего в Киеве в течение июля 2021 года установлено 4 температурных рекорда. Отмечено 17 дней с максимальной температурой воздуха выше 30,0°С.

Холоднее всего в столице было 23 июля, когда минимальная температура под утро опустилась до +15,0°С, а жарче всего - 29 июля, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 32,6°С.

Осадков в июле выпало 63 мм, или 93% климатической нормы.

16 июля во Киеве среднесуточная температура воздуха составляла + 28,8°С, что на 0,4°С выше рекордного значения температуры для этого дня, зафиксированную в 1931 году. Такая температура воздуха на 7,6°С превысила соответствующую климатическую норму.