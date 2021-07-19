Во Львове упавшее дерево убило двух людей в парке

В результате падения дерева во Львовском парке погибли двое молодых людей.

Как сообщает Львовский городской совет, во время урагана в Стрыйском парке упало дерево на двух человек. От полученных травм парень и девушка погибли на месте.

Обстоятельства происшествия выясняют.

Львовский городской совет выражает соболезнования родным погибших.

Известно, что мужчине было 20 лет, а девушке - 18 лет. Парень и девушка в момент падения дерева сидели на скамейке.