Крестный ход как биологическое оружие против Украины

В России православная церковь отказалась проводить Крестный ход в честь 1033-летия Крещения Руси из-за очередной вспышки коронавируса, вызванного штаммом Дельта. Эта разновидность коронавируса отличается повышенной заразностью и вызывает тяжелое течение болезни у более молодых людей, чем распространенные год назад штаммы

Сегодня в Киеве умер первый пациент, у которого обнаружили штамм коронавируса Дельта.



Четверо из шести больных этим штаммом Киеве вернулись из России. Один из них умер. У всех пациентов штамм Дельта подтвердили лабораторно.

Медики рассказывают, что болезнь протекает более агрессивно и быстрее. Уже на 2-3 день y пациентов резко снижается сатурация, больные не могут самостоятельно дышать и требуют перевода в реанимацию.

Возраст пациентов — 30-40 лет.

И уже сегодня медики прогнозируют резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в Киеве и в Украине из-за массового крестного хода по случаю Крещения Киевской Руси.

Веряне Московкой церкви съехались в Столицу Украины не только из разных городов, но и из России. При этом они полностью игнорировали правила безопасность во время эпидемии и не носили даже масок.

Директорка Александрийской больницы Людмила Антоненко: «Хочу еще раз подчеркнуть: больные, приехавшие из России, все имеют Дельта. Поэтому, если мы наблюдаем вот такое шествие — будет большой подъем заболеваемости».



