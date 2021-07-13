Бывшую одесскую тюрьму выставили на повторный приватизационный аукцион

Бывшую одесскую тюрьму №51 выставили на повторный приватизационный аукцион, который должен состояться 6 августа 2021 года.

Эта нефункционирующее учреждение исполнения наказаний расположено в 5 км от центра Одессы, всего в 3 км до моря; до железнодорожного вокзала - 2.5 км; до центрального автовокзала - 5.5 км.

Общая площадь зданий, сооружений и инфраструктурных сетей составляет 52437,84 м².

Колония не функционирует с июня 2019 года и с тех пор территория приходит в упадок, а на ее содержание из государственного бюджета было потрачено почти 18,5 млн гривень.

В Минюсте обещают, что приватизация этого масштабного объекта позволит привлечь средства на развитие новой тюремной инфраструктуры европейского типа, а также создать в Одессе новое современное пространство.

На создание нового исправительного центра планируют потратить 70% вырученных от продажи средств.

Более подробную информацию об этом объекте и зарегистрироваться на участие в аукционе по этой ссылке: https://bit.ly/3wyq88K