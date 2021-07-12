В Днепропетровской и Кировоградской областях больше всего нарушений в сфере обращения с отходами

В первом полугодии 2021 главные промышленные области Украины - Днепропетровская и Кировоградская стали лидерами по количеству нарушений в сфере обращения с отходами.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

«С января по июнь ГЭИ Приднепровского округа провела почти 800 проверок по этому направлению и составила почти 1000 протоколов об административных нарушениях. К ответственности были привлечены около 900 человек», - отметил Андрей Малеваный.

Он подчеркнул, что проблема транспортировки и утилизации отходов остро стоит для всей области и для Кривого Рога в частности.

«Каждый год жители города производят около 300 000 тонн бытовых отходов. Инфраструктура для их захоронения, а именно, 3 полигона, эксплуатируемых ООО «Экоспецтранс», устаревшая и не обеспечивает надлежащие условия сортировки и утилизации мусора. Поэтому отходы, в том числе, промышленные, оказываются на многочисленных несанкционированных свалках. В прошлом году инспекция обнаружила около 100 таких объектов в пределах Приднепровского округа», - отметил Андрей Малеваный.

По словам главы ГЭИ, создания надлежащей системы управления отходами - один из важнейших элементов хорошего состояния окружающей среды и высокого качества жизни людей.

«В Кривом Роге уже в ближайшее время планируют реализовать проект строительства современного комплекса по переработке мусора. Отходы будут использованы повторно благодаря образованию из них так называемого RDF-топлива, которое можно будет использовать для промышленных объектов. Это позволит сделать бизнес по переработке мусора экономически привлекательным», - добавил Андрей Малеваный.