После ливней в Одессе рекомендуется временно воздержаться от купания в море

В связи с ливневыми осадками, которые прошли в Одессе 22 июля 2021, большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей.

С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от купания в море и отдыха на пляжах до особого распоряжения.



