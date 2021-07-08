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После ливней в Одессе рекомендуется временно воздержаться от купания в море

Сегодня, 16:53 citynews.net.ua | Напечатать

В связи с ливневыми осадками, которые прошли в Одессе 22 июля 2021, большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей.

С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от купания в море и отдыха на пляжах до особого распоряжения.



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