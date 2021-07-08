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Последствия «затяжного» ливня в Одессе: Сломанные деревья, затопленные улицы

Сегодня, 10:05 citynews.net.ua | Напечатать

В ночь на 22 июля 2021 в Одессу обрушился сильный ливень. Порывы ветра достигали 20 м/с.

Вследствие обрушившегося на Одессу 22 июля затяжной ночного ливня и порывов ветра, в городе произошло подтопление ряда улиц в разных районах.

Как сообщили в городском совете, несмотря на системную работу сотрудников КП «Городские дороги» по расчистке ливневой канализации, ее технических возможностей недостаточно, чтобы справиться с большим объемом осадков.

С началом непогоды на традиционно проблемные участки была выведена спецтехника и сотрудники КП «Городские дороги», которые на протяжении всей ночи откачивали воду и поддерживали дождеприемники в рабочем состоянии.

По состоянию на 07:00 были подтоплены такие улицы: Черноморского казачества от Пересыпи до солонцеватыми переулка, Атамана Головатого, Щеголева, Атамана Чепиги, Мечникова, 132, Небесной Сотни, Водопроводная (район Красного Креста) и II Застава.

Движение по Атамана Головатого и Черноморского казачества за подтопления пока заблокирован, поэтому въезд и выезд на поселок Котовского временно осуществляется по Окружной дороге.

На улицах Балковской и Приморской частично вырваны люки, потоками дождевой воды нанесло большое количество песка, щебня и камней. В связи с этим движение автотранспорта затруднено.

Также затруднено движение автотранспорта в районе Французского бульвара и улицы Семинарской.

Ночью на дорогах Одессы работало 26 единиц спецтехники КП «Городские дороги».

По состоянию на 07:00 утра в городе работают 54 единицы спецтехники и 211 работников предприятия КП «Городские дороги».

   

По информации КП «Горзелентрест», на 7:55 зафиксировано падение деревьев и крупных веток по 32 адресам, из них уже ликвидированы последствия по 16 адресам. Специалисты предприятия приступили к ликвидации последствий еще ночью, сразу после того, как закончился дождь. В результате падения деревьев повреждены несколько автомобилей.

Кроме того, из-за подтопления участков рельсового полотна и падения веток временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №№ 1, 3, 7, 10, 12, 13, 20, 21, 26, 27 и троллейбусного маршрута №12.

Троллейбусный маршрут №8 функционирует до улицы Химической.

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.


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