Служебные собаки на таможне обнаружили 270 случаев контрабанды

Служебные собаки на таможне обнаружили 270 случаев контрабандыВчера, 14:33
В Украине за первое полугодие 2021 года, кинологические команды Гостаможслужбы помогли выявить 270 фактов незаконного перемещения запрещенных веществ и предметов, на 52 случая больше аналогичного периода предыдущего года.
Как сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, служебные собаки в I полугодии 2021 помогли выявить:
- больше 1500000. пачек табачных изделий;
- почти 20 кг наркотических средств;
- 39 единиц оружия, его частей и более 3 тыс. Штук патронов;
- около 25 кг янтаря;
- более 30 тыс. незадекларированных долларов США;
Такой результат обеспечили 89 кинологических команд, квалификация которых подтверждена сертификатами. Среди них 33 - прошли специальную подготовку уже в этом году.
Находки проявляли в специально изготовленных тайниках легковых автомобилей, в контейнерах, в личных вещах пассажиров и даже в бороде одного из них.
А самые крупные находки за этот период принадлежат собакам:
- Днепровской таможни (обнаружили почти $30 тыс. в ручной клади пассажиров авиарейсов "Стамбул-Запорожье")
- Одесской таможни (более 140 тыс. пачек табака для курения кальяна и почти 1 млн. пачек табачных изделий);
- Буковинской таможни (почти 200 тыс. пачек табачных изделий).