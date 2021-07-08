Служебные собаки на таможне обнаружили 270 случаев контрабанды

В Украине за первое полугодие 2021 года, кинологические команды Гостаможслужбы помогли выявить 270 фактов незаконного перемещения запрещенных веществ и предметов, на 52 случая больше аналогичного периода предыдущего года.

Как сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, служебные собаки в I полугодии 2021 помогли выявить:

больше 1500000. пачек табачных изделий;

почти 20 кг наркотических средств;

39 единиц оружия, его частей и более 3 тыс. Штук патронов;

около 25 кг янтаря;

более 30 тыс. незадекларированных долларов США;

Такой результат обеспечили 89 кинологических команд, квалификация которых подтверждена сертификатами. Среди них 33 - прошли специальную подготовку уже в этом году.

Находки проявляли в специально изготовленных тайниках легковых автомобилей, в контейнерах, в личных вещах пассажиров и даже в бороде одного из них.

А самые крупные находки за этот период принадлежат собакам: