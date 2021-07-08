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Служебные собаки на таможне обнаружили 270 случаев контрабанды

Вчера, 14:33 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине за первое полугодие 2021 года, кинологические команды Гостаможслужбы помогли выявить 270 фактов незаконного перемещения запрещенных веществ и предметов, на 52 случая больше аналогичного периода предыдущего года.

Как сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, служебные собаки в I полугодии 2021 помогли выявить:

  • больше 1500000. пачек табачных изделий;
  • почти 20 кг наркотических средств;
  • 39 единиц оружия, его частей и более 3 тыс. Штук патронов;
  • около 25 кг янтаря;
  • более 30 тыс. незадекларированных долларов США;

Такой результат обеспечили 89 кинологических команд, квалификация которых подтверждена сертификатами. Среди них 33 - прошли специальную подготовку уже в этом году.

Находки проявляли в специально изготовленных тайниках легковых автомобилей, в контейнерах, в личных вещах пассажиров и даже в бороде одного из них.

А самые крупные находки за этот период принадлежат собакам:

  • Днепровской таможни (обнаружили почти $30 тыс. в ручной клади пассажиров авиарейсов "Стамбул-Запорожье")
  • Одесской таможни (более 140 тыс. пачек табака для курения кальяна и почти 1 млн. пачек табачных изделий);
  • Буковинской таможни (почти 200 тыс. пачек табачных изделий).

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В Украине служебные собаки Гостаможслужбы обнаружили 270 случаев контрабанды